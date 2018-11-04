Кафельников призвал болельщиков «Спартака» не ходить на стадион

Бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников заявил, что пока болельщики ходят на стадион, в команде ничего не поменяется, передает «Советский спорт».

4 ноября «Спартак» уступил в четвертом домашнем матче подряд, команда проиграла «Уралу» со счетом 1:2 в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Во время матча фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес полузащитника Дениса Глушакова, исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и владельца клуба Леонида Федуна.

«Пока вы, фанаты, ходите на трибуны, ничего не изменится вообще. Сейчас самое время полюбить себя в «Спартаке», а не наоборот!» — написал Кафельников в твиттере.

Ранее Рианчо назвал неуважением отношение болельщиков «Спартака».