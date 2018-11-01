Вратарь «Спартака» рассказал об атмосфере вокруг команды

Вратарь «Спартака» Артем Ребров после победы над «Анжи» (1:0) в 1/8 финала Олимп — Кубка России рассказал о негативном фоне вокруг команды, передает «Советский спорт».

Многие болельщики были недовольны отставкой главного тренера Массимо Карреры и возвращением в основу полузащитника Дениса Глушакова, которого даже освистали на поле.

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«Главное, что поддержка была. Мы, конечно, ожидали, что народу будет не так много, как в последнее время. Это все ожидаемо, но спасибо тем, кто пришел.

Понятно, что сейчас фон негативный, но у нас нет вариантов. Глушаков все равно наш капитан, мы его выбирали. Я думаю, сейчас он вдвойне будет доказывать на поле. Мы будем помогать ему, помогать себе и помогать, в первую очередь, «Спартаку», — сказал Ребров в эфире «Матч ТВ».

Ранее Рианчо высказался о возможном назначении нового главного тренера «Спартака».