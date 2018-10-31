В «Арсенале» опровергли слухи о замене Кононова тренером «Химика»

Руководитель департамента тульского «Арсенала» по работе со СМИ Алексей Честнов опроверг слухи о том, что тренер новомосковского «Химика» Игорь Семшов должен был сменить наставника «канониров» Олега Кононова на матч 1/8 финала Олимп — Кубка России против грозненского «Ахмата», передает «Чемпионат».

Ранее СМИ утверждали, что информацию о смене специалиста игроки тульской команды получили в автобусе на пути в Грозный.

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«Семшов не должен был везти команду в Грозный! Никаких разговоров о нём в автобусе не было», — заявил Честнов.

Напомним, что Кононов назван главной кандидатурой на пост тренера московского «Спартака» после увольнения Массимо Карреры.

Встреча «Арсенала» с «Ахматом» состоится 31 октября в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим не согласен тренировать красно-белых.