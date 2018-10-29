Главный тренер «Реала» Лопетеги отправлен в отставку

Совет директором мадридского «Реала» принял решение отправить в отставку главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает «Советский спорт».

«Реал» выражает благодарность Хулену Лопетеги и всей его технической команде, приложенным усилиям и проделанной работе и желает им всего наилучшего в профессиональной карьере», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

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Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера «Реала» назначен Сантьяго Солари, ранее работавший с молодежной командой.

Лопетеги возглавил мадридский клуб летом 2018 года. Под его руководством «Реал» набрал 14 очков в десяти матчах чемпионата Испании. В последней встрече национального первенства «сливочные» потерпели разгромное поражение от «Барселоны» (1:5).