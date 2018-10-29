Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем с «Рубином»

Болельщики московского «Спартака» оскорбляли полузащитника клуба Дениса Глушакова перед встречей 12-го тура чемпионата России против казанского «Рубина», сообщает Sport24.

Отмечается, что фанаты столичного клуба также поддержали бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

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Встреча между «Рубином» и «Спартаком» проходит в Казани. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку. Под его руководством «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Глушаков остался в запасе на матч против «Рубина».