СМИ: «Реал» проведет собрание на тему увольнения Лопетеги

Мадридский «Реал» проведет собрание 28 октября, чтобы обсудить вопрос об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды, сообщает «Советский спорт».

По информации AS, заседание руководства начнется в 21.00 по московскому времени. Также будет обсуждаться кандидатура наставника лондонского «Челси» Антонио Конте на место испанского специалиста.

Реклама

Лопетеги придется расторгнуть контракт, который он заключил с «королевским клубом» 14 июня 2018 года.

Ранее нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси обратился к футболистам и болельщикам после победы над «сливочными» в матче десятого тура чемпионата Испании.