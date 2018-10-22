Глушаков обратился к Каррере из-за отставки

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков обратился к бывшему главному тренеру столичного клуба Массимо Каррере, которого уволили 22 октября, сообщает «Советский спорт».

Футболист поблагодарил наставника за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17.

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«Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!», — написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек красно-белых конфликтовал с итальянским специалистом.

Ранее вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов предложил экс-наставнику команды посетить один из предстоящих матчей.