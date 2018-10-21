«Интер» потерял ключевого полузащитника перед матчем с «Барселоной»

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан получил травму в матче девятого тура Серии А против «Милана», сообщает «Советский спорт».

Бельгийский хавбек в столкновении с соперником получил повреждение и не смог продолжить игру — он был заменен на 29-й минуте игры. Как сообщает Football Italia, Раджа получил растяжение связок голеностопа. Есть вероятность, что игрок пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 24 октября.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о потасовке с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча команд в рамках девятого тура АПЛ.