«Зенит» подал ходатайство об изменении меры пресечения для Кокорина

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Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко подписал ходатайство об изменении меры пресечения для футболиста клуба Александра Кокорина, сообщает Sport24.

«Фурсенко не относится к лицам, которые могут ходатайствовать таким образом, но суд рассмотрит его точку зрения при вынесении итогового решения», — заявил судья.

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В ходатайстве отмечается, что Кокорин является дисциплинированным футболистом.

«Для него нехарактерно такое поведение. Главный тренер Сергей Семак и Фурсенко готовы всеми способами способствовать выполнению всех ограничений по отношению к Кокорину, в том числе явки в определенное время. Семак пользуется большим авторитетом у Кокорина и может его ограничивать», — говорится в документе.

19 октября Мосгорсуд рассматривает апелляции Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаеве по мере пресечения.

11 октября Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.