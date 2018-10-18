Тренер «Зенита» назвал лучшего игрока в российском чемпионате

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал игрока, которого считает лучшим футболистом в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

По его словам лучшим футболистом является нападающий петербургского клуба и сборной России Артем Дзюба.

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«Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола. Он изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно», — заявил специалист.

Ранее Семак, говоря о Кокорине и Мамаеве, заявил, что за свои поступки нужно отвечать.