На Кокорина и Мамаева примерили тюремную форму

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Художница из города Руза Московской области Вера Стрельцова нанесла на деревянных матрешек изображения форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в тюремной форме, сообщает телеканал «360».

«Сувенирные матрешки всегда пользовались популярностью в России, и мне постоянно поступают заказы на изготовление матрешек с лицами известных людей. Сейчас вот делаю на продажу Кокорина и Мамаева в образе заключенных. Но я надеюсь, что они исправятся и все будет хорошо у наших футболистов», — рассказала художница.

Ранее сообщалось, что нападающий сине-бело-голубых и хавбек «горожан» переведены в камеры карантина столичного СИЗО «Бутырка».