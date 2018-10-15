Защита Мамаева обжаловала арест футболиста

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подал апелляцию на решение суда об аресте его подзащитного по делу о хулиганстве, сообщает «РИА Новости».

«Я подал апелляционную жалобу. Слушание по жалобе пройдет в Мосгорсуде 19 октября в 10 часов», — заявил адвокат.

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Другой футболист, нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который также является фигурантом этого дела, жалобу пока не подавал.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ранее сообщалось, что в анализах задержанного футболиста «Крыльев Советов» найдены наркотики.