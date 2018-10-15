В Госдуме оценили игру сборной России в Лиге наций

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Депутат Госдумы и бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о победе национальной команды над Турцией в матче Лиги наций.

«Две победы и ничья — это хороший результат, есть все шансы на то, чтобы занять первое место и выйти в более сильный дивизион. Сборная России подтверждает свой высокий уровень игры после того, как вошла в восьмерку лучших команд мирового футбола. Поэтому нужно приветствовать такие результаты», — цитирует Газзаева ТАСС.

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Политик отметил игру полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, открывшего счет в матче.

«Очень приятно, что он становится одним из лучших бомбардиров национальной сборной. Человек показывает очень хорошую результативность, и мы надеемся, что в дальнейшем будет то же самое», — сказал Газзаев.

Встреча между сборными России и Турции, которая прошла в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал об амбициях сборной России в Лиге наций.