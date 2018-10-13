В сборной России надеются на прогресс в игре Головина

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о физическом состоянии полузащитника Александра Головина, передает «Советский спорт».

Хавбек «Монако» вызван в национальную команду впервые после чемпионата мира — 2018. На старте текущего сезона Головин получил повреждение, из-за чего пропустил около месяца.

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«Игрок, выступающий на такой позиции, как у Головина, имеет право на риск. Мы довольны, как он двигался, открывался, играл в обороне.

Головин приехал в Россию после долгого перерыва. Для него это плюс в эмоциональном плане, надеемся на положительные сдвиги в его игре», — приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

14 октября сборная России в Сочи сыграет с командой Турции в рамках третьего тура Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов раскрыл имя вратаря сборной России на матч против Турции.