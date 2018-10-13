Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Турцией
Сборная России по футболу проводит тренировку в рамках подготовки к матчу третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Турции, сообщает ТАСС.
Тренировочное занятие проходит в Сочи. Отмечается, что все игроки национальной команды работают без ограничений.
Реклама
«Все футболисты сборной России проводят занятие в общей группе», — заявили представители Российского футбольного союза (РФС).
Матч Россия — Турция пройдет 14 октября на сочинском стадионе «Фишт». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Подопечные Станислава Черчесова на данный момент возглавляют свою группу в Лиге наций, имея в активе четыре набранных очка.
Ранее сообщалось, что все стадионы чемпионата мира — 2018 будут задействованы для игр сборной России.