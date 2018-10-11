Адвокат Мамаева подаст апелляцию на решение суда

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Игорь Бушманов, адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, подаст апелляцию на постановление суда, сообщает РАПСИ.

Защитник подчеркнул, что не согласен с решением о заключении под стражу и воспользуется законным правом.

Футболист обвиняется в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака.

Ранее сообщалось, что полузащитнику «горожан» зачитали показания двух потерпевших на заседании.