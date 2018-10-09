Макгрегор отстранен от боев после поединка с Хабибом Нурмагомедовым

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Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) приняла решение отстранить ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора от проведения поединков на один месяц, сообщает ТАСС.

Как отмечает пресс-служба NSAC, спортсмен не сможет принимать участие в поединках по медицинским показаниям.

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На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

На пресс-конференции после турнира глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.