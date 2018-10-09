Хабиб Нурмагомедов может не получить гонорар за бой с Макгрегором
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, какие штрафные санкции могут быть применены к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, передает «Советский спорт».
После поединка с ирландским спортсменом Конором Макгрегором, в котором Нурмагомедов одержал победу, российский боец спровоцировал драку за пределами октагона.
По информации TMZ, в комиссии штата Невада говорят о том, чтобы лишить Нурмагомедова полного гонорара за его бой с Макгрегором. Сумма должна была составить $2 млн.
«Пока Хабибу ничего не выплачивали. И говорится об удержании полного гонорара. Сохранить полную сумму точно не получится.
Хабиб сохранит титул — это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США — от четырех до шести месяцев. В других местах его поединки мы проводить пока не собираемся», — заявил Уайт.
Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о желаниях перед поединком с Макгрегором.