Сотникова поздравила Путина с днем рождения
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поздравила президента России Владимира Путина с 66-летием, сообщает «Советский спорт».
«С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович! Собаки лают, а караван идет», — написала спортсменка в инстаграме.
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К записи Сотникова прикрепила фотографию с президентом, которая была сделана, когда фигуристке было 12 лет.
«Это неловкое чувство, когда ты самая маленькая из спортсменов и президент смотрит на тебя», — добавила Сотникова.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу поздравила Путина с днем рождения.