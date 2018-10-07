Сотникова поздравила Путина с днем рождения

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поздравила президента России Владимира Путина с 66-летием, сообщает «Советский спорт».

«С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович! Собаки лают, а караван идет», — написала спортсменка в инстаграме.

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К записи Сотникова прикрепила фотографию с президентом, которая была сделана, когда фигуристке было 12 лет.

«Это неловкое чувство, когда ты самая маленькая из спортсменов и президент смотрит на тебя», — добавила Сотникова.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу поздравила Путина с днем рождения.