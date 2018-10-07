Фергюсон попросил UFC организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон попросил руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) организовать поединок с действующим чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».
Об этом спортсмен заявил после того, как уверенно победил Энтони Петтиса.
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В UFC четыре предпринимали попытки организовать поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но бой срывался по различным причинам.
Ночью с 6 на 7 октября Нурмагмедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор требует реванша у Хабиба Нурмагомедова.