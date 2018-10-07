Хабиб Нурмагомедов разбил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором и защитил чемпионский титул, сообщает «Советский спорт».
Первые два раунда российский боец полностью доминировал над соперником, не позволяя ему почти ничего сделать. В третьем раунде Макгрегор немного пришел в себя, и зрители смогли наблюдать за результативными действиями бойца, но контроль все равно остался за Нурмагомедовым. В четвертом раунде все решилось, победа российского бойца, Нурмагомедов защитил чемпионский титул.
Турнир UFC 229, главным событием которого стала встреча Нурмагомедова и Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев.
Ранее Нурмагомедов вышел на связь с Махачкалой перед боем с Макгрегором.