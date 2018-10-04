МИД Канады присоединился к обвинениям России в атаке на WADA

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Министерство иностранных дел Канады утверждает, что Россия причастна к кибератаке на системы Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.

«Сегодня Канада присоединяется к своим союзникам в выявлении и разоблачении серии вредоносных кибератак российских военных. Эти акты являются частью более широкой деятельности российского правительства, которая выходит далеко за рамки надлежащего поведения, демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает основанный на правилах международный порядок. Канада призывает всех, кто ценит этот порядок, объединиться в его защиту», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Канады.

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В канадском ведомстве также подчеркнули, что российская сторона якобы причастна и к кибератакам на Канадский центр по спортивной этике (CCES) в 2016 году.

«Некоторые из этих актов кибератак имеют отношение к Канаде. В 2016 году WADA, независимое международное агентство со штаб-квартирой в Канаде, публично раскрыло, что хакерская группа Fancy Bear/APT28 опубликовала на своем веб-сайте конфиденциальные данные о спортсменах, которые она незаконно получила от антидопинговой администрации и системы управления WADA. Правительство Канады с большой уверенностью считает, что ответственность за этот инцидент несет разведывательное подразделение российских военных — ГРУ», — заявили в МИД.

Ранее минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках на ФИФА и WADA.