«Краснодар» на своем поле обыграл «Динамо»‍

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«Краснодар» одержал крупную победу над московским «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды.

На 18-й минуте игры счет в матче открыл форвард «быков» Ари, а в компенсированное арбитром время к первому тайму полузащитник «Краснодара» Виктор Классон закрепил преимущество своей команды. Окончательный счет в матче установил все тот же Классон, оформивший дубль на 55-й минуте.

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Благодаря этой победе краснодарский клуб набрал 19 очков и закрепился на второй строчке турнирной таблицы. Бело-голубые располагаются на 11 месте, имея в своем активе десять пунктов.

Ранее сообщалось, что «Анжи» нанес «Зениту» первое поражение в чемпионате России.

Футбол. Чемпионат России. 9-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Динамо М» (Динамо) — 3:0

Голы: 1:0 — Ари, 18; 2:0 — Классон, 45+1; 3:0 — Классон, 55.