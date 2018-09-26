Нурмагомедов тренируется с бывшим спарринг-партнером Макгрегора‍

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Российский боец смешанного стиля (MMA) проводит тренировочные занятия в преддверии поединка с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

Действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в подготовке помогает бывший спарринг-партнер Макгрегора Майлс Прайс.

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«Честно говоря, мы никогда особо не ладили с Конором в зале, потому что много спарринговали друг с другом. В то время Конор дрался как в полулегком, так и в легком весе», — признался Прайс в интервью Eurobash.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова и Макгрегора будет судить американец.