Болельщиков «Спартака» полтора часа не выпускали со стадиона ЦСКА

Болельщики московского «Спартака» длительное время не могли покинуть стадион столичного ЦСКА, сообщает Sport24.

Отмечается, что фанаты красно-белых покидали «ВЭБ Арену» более полутора часа.

В матче ЦСКА — «Спартак» был установлен рекорд посещаемости «ВЭБ- Арены». Игру посетил 29 361 зритель.

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Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что исландский игрок ЦСКА поддерживал команду в дерби на фанатской трибуне.