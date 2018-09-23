Болельщиков «Спартака» полтора часа не выпускали со стадиона ЦСКА
Болельщики московского «Спартака» длительное время не могли покинуть стадион столичного ЦСКА, сообщает Sport24.
Отмечается, что фанаты красно-белых покидали «ВЭБ Арену» более полутора часа.
В матче ЦСКА — «Спартак» был установлен рекорд посещаемости «ВЭБ- Арены». Игру посетил 29 361 зритель.
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Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее сообщалось, что исландский игрок ЦСКА поддерживал команду в дерби на фанатской трибуне.