Победительница US Open Осака проиграла в финале турнира в Токио

Победительница US Open-2018 Наоми Осака не смогла выиграть турнир категории Premium в Токио, сообщает «Советский спорт».

В финальном матче японская теннисистка боролась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Матч длился 1 час 4 минуты и завершился с результатом 6:4, 6:4.

В финале US Open Осака обыграла Серену Уильямс.



Ранее Плишкова стала первой финалисткой теннисного турнира в Токио.

A perfect way to end for the Ace Queen!@KaPliskova overcomes Naomi Osaka 6-4, 6-4 to claim her first @torayppo title. pic.twitter.com/M4K0NYpVvB