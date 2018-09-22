Экс-игрок «Зенита» назвал фаворита в московском дерби

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Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА, а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал армейцев очевидным фаворитом домашнего матча со «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«ЦСКА — явный фаворит. Без вариантов! У «Спартака» куча проблем, особенно в обороне. А Чалов забивает и забивает», --заявил Радимов.

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«ЦСКА на ходу, играет дома. Шлепнет «Спартак», который сейчас совершенно в разобранном состоянии, — и неизвестно, какой будет реакция руководства. Могут и убрать тренера в надежде встряхнуть команду. У нас это любят. Хотя лично мне Каррера симпатичен», — добавил экс-армеец.

Напомним, игра состоится в воскресенье, 23 сентября.

На принципиальный матч уже реализованы почти все билеты.