Нурмагомедов поиздевался над Макгрегором перед совместной пресс-конференцией
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поиздевался над своим соперником, экс-чемпионом организации, Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».
Перед совместной пресс-конференцией Нурмагомедов выложил в свой твиттер издевательское видео с Макгрегором. В ролике с эмоциальными выступлениями ирландца слова бойца заменены на кудахтание.
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Пресс-конференция состоится в полночь с 20 сентября на 21. Сам бой пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. По московскому времени он начнется рано утром 7 октября.
Ранее Хабиб Нурмагомедов высказал мнение по поводу USADA.
Tomorrow pic.twitter.com/nkxfAvwjZq— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 20 сентября 2018 г.