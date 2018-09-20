Нурмагомедов поиздевался над Макгрегором перед совместной пресс-конференцией

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поиздевался над своим соперником, экс-чемпионом организации, Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

Перед совместной пресс-конференцией Нурмагомедов выложил в свой твиттер издевательское видео с Макгрегором. В ролике с эмоциальными выступлениями ирландца слова бойца заменены на кудахтание.

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Пресс-конференция состоится в полночь с 20 сентября на 21. Сам бой пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. По московскому времени он начнется рано утром 7 октября.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказал мнение по поводу USADA.