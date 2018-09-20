Влашич: главное — обыграть «Спартак»

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Новичок московского ЦСКА Никола Влашич рассказал о планах армейского клуба на сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Пока в лидерах идет «Зенит», но оторвался не очень далеко. Впереди еще так много матчей, поэтому возможно все. Не хочу пока загадывать», — сказал полузащитник.

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Также он прокомментировал предстоящий матч с московским «Спартаком».

«Знаю, знаю! Это самый принципиальный соперник для ЦСКА, мне уже все рассказали. Для российской лиги и болельщиков это самый важный матч в году. Уже понимаю: неважно, как сложится сезон, главное — обыграть «Спартак»! Хочу отдать все силы на поле для победы в этом матче», — отметил хорват.

При этом Влашич сказал, что не в курсе скандалов внутри команды соперника.

«Не слышал о каких-то скандалах, потому что не читаю российскую прессу. Но окей, для нас так даже лучше, пускай. Если в команде и правда есть проблемы, то она становится более уязвимой. Мы используем все преимущества, чтобы победить», — заключил футболист.

Напомним, что 19 сентября в первом матче группового этапа Лиги чемпионов «армейцы» в гостях сыграли в гостях вничью с чешской «Викторией», а Влашич реализовал пенальти.