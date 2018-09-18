В НХЛ намерены запретить пить из Кубка Стэнли в «стиле Овечкина»

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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) намерено внести в регламент запрет на некоторые вещи с Кубком Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Как информирует BarDawn, после чемпионства «Вашингтона Кэпиталз» главный трофей лиги оказался помят. Отмечается, что НХЛ рассмотрит вопрос о том, чтобы запретить пить из кубка в «стиле Александра Овечкина» – вверх ногами.

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Согласно действующим правилам НХЛ, каждый игрок команды-чемпиона может один день провести с Кубком Стэнли любым образом.

Ранее сообщалось, что Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли.