Роналду впервые забил за «Ювентус»

Португальский футболист Криштиану Роналду забил свой первый мяч за туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».

Португалец открыл счет в матче 4-го тура Cерии А против «Сассуоло».

Этот мяч стал для Криштиану Роналду первым в официальных играх за «Ювентус» после перехода из мадридского «Реала». Футболист отличился на 50-й минуте.

Сухая серия Роналду в Италии оборвалась на 320-й минуте. До этого португалец не мог забить в трех матчах подряд.

Cristiano Ronaldo scores his first goal with Juventus! #JuventusSassuolo 1-0 . #SerieA pic.twitter.com/IFh645DRZb