Роналду впервые забил за «Ювентус»
Португальский футболист Криштиану Роналду забил свой первый мяч за туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».
Португалец открыл счет в матче 4-го тура Cерии А против «Сассуоло».
Этот мяч стал для Криштиану Роналду первым в официальных играх за «Ювентус» после перехода из мадридского «Реала». Футболист отличился на 50-й минуте.
Сухая серия Роналду в Италии оборвалась на 320-й минуте. До этого португалец не мог забить в трех матчах подряд.
Cristiano Ronaldo scores his first goal with Juventus! #JuventusSassuolo 1-0 . #SerieA pic.twitter.com/IFh645DRZb— Stereo Serie A (@StereoSerieA) 16 сентября 2018 г.