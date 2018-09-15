Ученица Тутберидзе выиграла этап юниорского Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей четвертого этапа юниорского Гран-при, сообщает «Советский спорт».
14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала 195 баллов в сумме. За произвольную программу спортсменка получила 130,49 балла.
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На второй строчке расположилась другая россиянка Анастасия Тараканова, набравшая 190,69 балла. Ученица из академии Евгения Плющенко за произвольную программу получила 126,13 балла.
Замкнула тройку лучших японка Рион Сумийоши.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию четвертого этапа юниорского Гран-при.
Ранее Александра Трусова рассказала о своем падении на этапе Гран-при.