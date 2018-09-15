UFC и союз MMA России подписали соглашение о сотрудничестве

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и Союз смешанных единоборств (ММА) России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал вице-президент российской организации Радмир Габдуллин.

«Взаимодействие между нашими организациями будет осуществляться по целому ряду направлений, которые будут способствовать развитию и популяризации ММА на территории России. Наше партнерство будет направлено на создание совместных проектов, обмен ресурсами и возможностями», — сказал Габдуллин.

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15 сентября в Москве состоится первый турнир UFC на территории России.

Ранее сообщалось, что руководитель UFC планирует визит в Кремль.