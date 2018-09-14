Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу юниорского Гран-при
Ученица известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Анна Щербакова выиграла короткую программу четвертого этапа юниорской серии Гран-при в канадском Ричмонде.
Щербакова набрал 65,07 балла, опередив еще одну россиянку Анастасию Тараканову (64,56 балла), которая покинула этим летом группу Тутберидзе. Тройку лидеров замкнула Джихон То из Южной Кореи, набравшая 60,74 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.