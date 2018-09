Джокович стал победителем US Open

Сербский теннисист Новак Джокович победил в Открытом чемпионате США по теннису 2018 года, в финальном матче обыграв аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3, сообщает Sport24.

Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. На счету Джоковича один эйс, 31 виннер, две двойные и 38 невынужденных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Дель Потро подал навылет шесть раз, заработал 31 виннер, допустил одну двойную и 47 невынужденных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 6.

Реклама

Джокович выиграл US Open в третий раз в карьере. До этого он побеждал в Нью-Йорке в 2011 и 2015 годах. Кроме того, Новак одержал 14-ю победу на турнирах серии «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с легендарным американцем Питом Сампрасом.

Ранее теннисистка Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча Открытого чемпионата США по теннису.

Теннис. US Open. Финал.

Новак Джокович (Сербия) — Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

REPORT Novak #Djokovic sealed his third #USOpen title and 14th Grand Slam overall after defeating Juan Martin #delPotro in straight sets on Sunday ⭐️✍ https://t.co/2JqL6LFcm8 pic.twitter.com/gQ3fbH2DFD