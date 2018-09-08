Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России по футболу проводит тренировку после матча Лиги наций против команды Турции (2:1), сообщает ТАСС.

Тренировочное занятие проходит в Ростове-на-Дону и носит восстановительный характер, в котором принимают участие все футболисты, находящиеся в расположении национальной команды.

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Нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов отбыли из сборной России в Москву для прохождения углубленного медобследования по поводу своих повреждений, полученных в игре с Турцией.

10 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч против команды Турции. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена».

Ранее сообщалось, что Черчесов назвал самые сложные минуты в игре с Турцией.