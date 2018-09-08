Капитан сборной России: в команде нет клубных предпочтений

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Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба считает, что россияне должны болеть за сборную вне зависимости от клубных предпочтений, передает Sport24.

В прошедшем матче против Турции (2:1) в рамках Лиги наций Дзюба отличился забитым мячом.

«Люди, которые болеют за свои клубы, но не переживают за сборную России? Думаю, это не от большого ума. При всем уважении к таким болельщикам. И если в еврокубках играет «Спартак» — надо болеть за «Спартак», чтобы он как можно дальше прошел. Так же и с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», любым другим нашим клубом.

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И, конечно, надо болеть за свою страну. У нас в сборной нет клубных предпочтений. Есть сборная России — мы единая команда», — заявил форвард.

Ранее тренер Турции заявил об «агрессивной игре» российской команды.