У тренера «Ростова» Карпина родилась дочь

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о рождении дочери, передает «Советский спорт».

«Спасибо, родная, за еще одну красавицу-дочку. Люблю тебя», — говорится в сообщении российского специалиста, опубликованном в инстаграме.

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Карпин женился на своей нынешней супруге Дарье летом 2017 года. У специалиста есть две дочери от первого брака.

Полузащитник московского «Локомотива» и его жена Анастасия Костенко поделились с подписчиками в инстаграме фотографиями с крестин новорожденной дочки.