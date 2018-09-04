У тренера «Ростова» Карпина родилась дочь
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил о рождении дочери, передает «Советский спорт».
«Спасибо, родная, за еще одну красавицу-дочку. Люблю тебя», — говорится в сообщении российского специалиста, опубликованном в инстаграме.
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Карпин женился на своей нынешней супруге Дарье летом 2017 года. У специалиста есть две дочери от первого брака.
Полузащитник московского «Локомотива» и его жена Анастасия Костенко поделились с подписчиками в инстаграме фотографиями с крестин новорожденной дочки.