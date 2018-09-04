Один из сильнейших бойцов UFC раскритиковал стиль Нурмагомедова

Боец-легковес смешанного стиля (MMA) Кевин Ли раскритиковал стиль действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

«Кто-нибудь видел, как Хабиб добивал бойца из топ-дивизиона? Он сломал Майкла Джонсона, но ему пришлось выпросить у соперника руку, потому что он не знал, как завершить бой.

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В конечном итоге Майкл отдал ему руку и сдался. Нурмагомедов просто не умеет заканчивать поединок досрочно», — приводит слова американца MMA Fighting.

29-летний россиянин не потерпел ни одного поражения в своей карьере в MMA. Нокаутом Нурмагомедов победил лишь восемь раз из 26.

Ранее сообщалось, что офицеры допинг-контроля пришли к Нурмагомедову в семь утра.