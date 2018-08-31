В еврокубковых турнирах сезона-2018/19 Россию представят пять клубов, сообщает «Советский спорт».

На групповом этапе Лиги чемпионов сыграют московские «Локомотив» и ЦСКА, которые заняли первое и второе место по итогам чемпионата России прошлого сезона соответственно.

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В финальной части Лиги Европы Россию представят московский «Спартак», не сумевший пробиться в групповой этап ЛЧ, «Краснодар» и «Зенит». Не смогла пройти отбор в соревнования «Уфа», потерпевшая поражение от «Рейнджерс».

Таким образом, Россия повторила личный еврокубковый рекорд. Пять клубов от России уже играли в еврокубках в сезонах-2013/14 и 2015/16.

Ранее сообщалось, что УЕФА запустит новый еврокубковый турнир с 2021 года.