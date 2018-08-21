КДК РФС сделает замечание «Ростову» за болельщика с ковром
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обсудит инцидент, возникший во время матча «Ростов» — «Енисей», когда на стадион попал болельщик с ковром, передает «Спорт-Экспресс».
«КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой интересный юмор. Но как его пропустили? Все претензии к службе досмотра. Сделаем «Ростову» замечание. Ничего плохого в этом нет, но такие вещи нужно согласовывать», — заявил Мейтин.
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После матча зритель подарил ковер клубу, а в команде решили разместить его на базе в качестве талисмана.
Ранее «Ростов» представил четвертый комплект формы в виде ковра.