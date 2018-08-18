Товарищеский матч «Барселоны» обставил по рейтингу Суперкубок УЕФА

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Испанские зрители предпочли просмотру матча за Суперкубок УЕФА между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» товарищескую игру «Барселоны», сообщает «Советский спорт».

Как утверждает AS, матч за Кубок Жоана Гампера (ежегодный товарищеский турнир) между «Барселоной» и «Бока Хуниорс» посмотрели порядка 1 847 000 болельщиков, тогда как средняя аудитория Суперкубка УЕФА составила лишь 1 210 000 человек.

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«Барселона» обыграла «Боку» со счетом 3:0. В матче за Суперкубок Европы победу одержал «Атлетико» (4:2).

Ранее сообщалось, что «Реал» пропустил четыре мяча в одном матче впервые с 2015 года.