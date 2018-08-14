«Спартак» призвал фанатов поддержать команду в матче с ПАОКом
Московский «Спартак» призвал своих болельщиков поддержать команду в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом, сообщает «Советский спорт».
Красно-белые выложили в твиттер видеозапись, в которой фанаты призывают посетить «Открытие Арену» и помочь своей команде пробиться в следующую стадию.
«В каждой игре команда чувствует, что вы рядом. Приходите завтра на стадион, помогите победить ПАОК и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов», — написано в твиттере «Спартака».
В первом матче победу праздновали греки со счетом 3:2.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее владелец ПАОКа посетил тренировку команды в Москве.
Вперед, команда!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 августа 2018 г.
Красно-белые! В важнейшем матче нам нужна ваша поддержка!
В каждой игре команда чувствует, что вы рядом. Приходите завтра на @otkritiearena и помогите победить @PAOK_FC и выйти в следующий раунд #ChampionsLeague!#Спартак #СпартакПАОК #Spartak #FCSMPAOK pic.twitter.com/7lnNcQ439P