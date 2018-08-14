«Спартак» призвал фанатов поддержать команду в матче с ПАОКом

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Московский «Спартак» призвал своих болельщиков поддержать команду в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом, сообщает «Советский спорт».

Красно-белые выложили в твиттер видеозапись, в которой фанаты призывают посетить «Открытие Арену» и помочь своей команде пробиться в следующую стадию.

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«В каждой игре команда чувствует, что вы рядом. Приходите завтра на стадион, помогите победить ПАОК и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов», — написано в твиттере «Спартака».

В первом матче победу праздновали греки со счетом 3:2.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее владелец ПАОКа посетил тренировку команды в Москве.