Дзюба рассказал о своем будущем в «Зените»

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Нападающий санкт-петербургкого «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что не переходит в «Галатасарай» и остается в «Зените», сообщает «РИА Новости».

Дзюба опроверг информацию о его трансфере в турецкий «Галатасарай» и заявил, что хотел продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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«Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня «кинул» агент. Остаюсь в «Зените», в Турцию я не поеду», — сказал Дзюба журналистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры по переходу Дзюбы в «Галатасарай», который хотел арендовать 29-летнего россиянина, прошли успешно и устраивают обе стороны.

Ранее известный телекомментатор Геннадий Орлов назвал возможный уход Дзюбы из «Зенита» «футбольным самоубийством».