В Совфеде просят болельщиков «Спартака» не отвечать на поведение фанатов ПАОКа

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Заместитель главы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал болельщиков московского «Спартака» к благоразумию в преддверии ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа, передает газета «Известия».

Первый матч прошел в Салониках и завершился победой греков со счетом 3:2. По ходу матча сообщалось, что болельщики ПАОКа агрессивно вели себя в отношении российских журналистов, применяя к ним силу.

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«Мы знаем, что греки во всем мире воспринимаются как очень агрессивные болельщики. Другое дело, что в этом случае греческая полиция не организовала порядок и не защитила российских журналистов. Надеюсь, наши болельщики не ответят на хамство фанатов ПАОК, если те приедут в Москву», — сказал Джабаров.

Ответная встреча пройдет 14 августа на стадионе «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело против ПАОКа после матча со «Спартаком».