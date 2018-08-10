УЕФА не будет расследовать нападение на российских журналистов на матче ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал открывать дисциплинарное расследование в связи с нападением фанатов греческого ПАОКа на российских журналистов на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком», сообщает ТАСС.

Некоторые российские журналисты, которые посетили матч в Салониках, утверждают, что на них было совершено нападение. Однако в твиттере греческого клуба было написано, что произошел небольшой инцидент, когда один из журналистов, проходивших через толпу болельщиков ПАОК, спровоцировал фанатов, сделав какой-то жест в их адрес, но служба безопасности не допустила столкновений.

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«В официальных отчетах не было предоставлено достаточных оснований или доказательств, позволяющих начать расследование или возбудить дисциплинарное производство», — проинформировали в УЕФА.

Ранее сообщалось, что бывший пресс-атташе ПАОКа не ждет драк в Москве между болельщиками клубов.