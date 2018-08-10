«Штурм» извинился за разбитую голову судьи

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Австрийский «Штурм» принес извинения за поступок своего фаната, который разбил голову боковому судье во время матча Лиги Европы с кипрским АЕКом, сообщает Sport24.

«Такое поведение фанаты ни в каком смысле не приемлемо. Это вредит репутации футбола и нашего клуба. Мы всегда рассматриваем футбол как праздник, и боремся с такими вещами. Честная игра — наш главный приоритет. Нам жаль, что мы разочаровали многих футбольных фанатов. Нарушитель был пойман, мы рассмотрим возможное наказание.

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«Штурм» желает лайнсмену всего лучшего и скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении клуба.

После того, как нарушитель бросил стакан в голову арбитра, главный судья встречи остановил игру и увел футболистов в подтрибунное помещение. Нарушитель был арестован, однако австрийский клуб уступил команде из Кипра со счетом 0:2.

Ранее главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Базеля» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.