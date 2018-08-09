Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от минского «Динамо»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупное поражение команды в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передает Sport24 .

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу минской команды. Первые три мяча «Зенит» пропустил в первом тайме.

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«Очень сложный и неприятный получился первый тайм. Во втором надо было забивать. В футболе может случиться все. И сегодня все случилось не в нашу пользу. Через неделю будем стараться отыграться. Шансы есть, но их мало.

Для нас неприятно, что проведем домашний матч без зрителей. Во втором тайме игра поменялась. Мы понимали, что «Динамо» будет низко обороняться. Поэтому выпустили игроков, которые хорошо играют головой», — поделился Семак.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее минское «Динамо» разгромило «Зенит» в квалификационном матче Лиги Европы.