Капитан «Реала» и сборной Испании намекнул на завершение карьеры

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос обеспокоил поклонников клуба сообщением в инстаграме, сообщает «Советский спорт».

В комментариях к фотографии своего одноклубника Лукаса Васкеса, где тот позирует с капитанской повязкой «сливочных», Рамос попросил хавбека подождать четыре года, прежде чем он отдаст ему повязку. В этом сообщении фанаты «королевского клуба» увидели намек от защитника по поводу возможного завершения карьеры через четыре года.

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32-летний Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. В составе команды он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что увеличенный отпуск Рамоса вызвал недовольство игроков «Реала».