Глава UFC назвал место проведение боя между Магкрегором и Нурмагомедовым

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что хотел бы провести бой за титул чемпиона в весовой категории до 70 кг между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором 6 октября в Лас-Вегасе, сообщает «Советский спорт».

«Хотелось бы провести бой 6 октября в Лас-Вегасе. Надеюсь на это. Сделки пока нет, но я хочу этот вариант. Хабиб согласен на кого угодно. А Конор — это Конор. Он влиятельная суперзвезда. Всем очевидно, что нам нравится его возвращение, и приятно наконец разговаривать о поединке», — цитирует Уайта Las Vegas Review-Journal.

Ранее сообщалось, что Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге UFC в весовой категории до 70 кг.